大板根森林溫泉酒店為搶夏日旅遊度假商機，限時推出「一泊二食恐龍展住房專案」，7月18日起至9月30日，平日酒店區三人房7800元起、平日酒店區四人房9800元起，含：早餐、晚餐、露天溫泉SPA、森林門票、娛樂中心、健身房等，展覽期間在酒店大廳規劃「恐龍探索森林」主題拍照區，專案每房可還獲贈恐龍主題贈品(隨機贈送)，打造暑假最震撼刺激的親子行程 。

除此，大板根森林溫泉酒店並攜手宜蘭礁溪與山形閣溫泉度假飯店合作推出「悠遊大山行」住宿專案，即日起至12月31日，兩地雙遊優惠價9,999元，客人可享「大板根酒店區豪華雙人客房」與「山形閣雙人標準房」、「三峽」+「礁溪」頂級雙泉美人湯，讓您悠遊兩地頂級溫泉飯店，兩處不同的美景，兩種不同的體驗，悠然自得雙城遊。

大板根森林溫泉酒店是全台唯一同時擁有「低海拔熱帶雨林」與「優質溫泉」的優質雙SPA渡假酒店，經北二高下三峽交流道約25分鐘，即可擺脫城市喧囂，進入桃花源祕境。

(工商 )