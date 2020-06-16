東陽（1319）自結5月合併稅前淨利151萬元，較4月轉虧為盈；累計前五月合併稅前淨利2.74 億元，每股稅前淨利0.56元。

東陽表示，新冠肺炎疫情逐漸平緩，全球各地陸續解封，市場動能隨之增溫，東陽大陸轉投資事業已恢復正常運作，加上大陸政府推出政策提振經濟，車輛需求增多，更有利於整體業績的恢復。

(工商 )