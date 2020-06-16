喜歡看香港電影的讀者，對於「七小福」應該很熟悉，印象最深的應該是洪金寶、成龍和元彪,，3人合作了很多經典的電影作品，其實除了他們，還有一個人，捧紅了楊紫瓊、周星馳、李連杰和《玩命關頭系列》的傑森史塔森，但為人卻相當低調，他，就是元奎。

元奎和成龍、洪金寶是師兄弟，卻助李連杰成巨星，輔佐周星馳登頂。 (圖／報系資料照）

元奎是香港著名電影監製、導演、動作指導，1951年出生的他，早年師承京劇大師于占元，和成龍、洪金寶都是同門師兄弟，他也是「七小福」成員之一，人稱「旦哥」。90年代，李連杰能夠走進好萊塢和他有密不可分的關係，當然如果看過《方世玉》的讀者，都應該對他有印象，特別在劇中那句「安全第一」，就是元奎飾演角色說的。

元奎導演的《方世玉》、《方世玉續集》、《中南海保鏢》、《給爸爸的信》等電影，李連杰都是當仁不讓的主角。這些電影，也讓李連杰在香港電影史上留下了光輝的一頁。

李連杰前往好萊塢發展，還請元奎以武術指導的身份合作多部電影。 (圖／報系資料照）

不僅如此，李連杰後來前往好萊塢發展，還請元奎以武術指導的身份合作了《致命羅密歐》、《龍之吻》和《救世主》等電影，李連杰也成為華人在好萊塢發展非常好的一位功夫巨星。元奎在好萊塢闖蕩時還認識了名導盧貝松，更獲邀在2002年擔任《玩命快遞》的導演，這部影片成就了「玩命光頭」的傑森史塔森，上映後在全球都很賣座！

元奎也是楊紫瓊在演藝圈的導師，成功將她打造成香港最好的武打女星。楊紫瓊剛進入演藝圈時，其實走的是文藝路線，由於她從小沒有學過中文，無法熟記劇本，於是她轉行改拍武打電影，而她的第一部武打電影，正是元奎在1985年導演的《皇家師姐》，由此開始了她的武打巨星之路。

楊紫瓊。 (圖／報系資料照）

另外，大家都知道周星馳的成名之作是《霹靂先鋒》，但他真正受到關注的則是1990年的《賭聖》，很多人都知道這部戲的導演是劉鎮偉，其實元奎也是導演之一，2個人是聯合執導，而且在影片中他也有出演。說起來周星馳的走紅和他也有分不開的關係。

元奎以導演身份與周星馳合作電影，成就周星馳的同時，也成就了自己。 (圖／報系資料照）

周星馳後來接拍《新精武門》和《漫畫威龍》，導演也是元奎，而且他也有參與演出，例如《新精武門》中的霍師傅，元奎大概出演了有100多部電影，只不過多數是配角，當然了他也演過主角，像是在電影台不時會重播的《屍家重地》和《猛鬼學堂》等，元奎雖然低調，但在電影中的表現也很突出，所以和周星馳搭檔出演的時候，也沒有任何的壓力。

元奎是洪金寶師弟，成就不輸洪金寶、成龍！ (圖／報系資料照）

元奎也出任了不少影片的武術指導，例如《赤壁》、《大武當之天地密碼》和《不二神探》等，隨著年齡的增加，元奎基本上已經淡出影視圈。元奎進入電影圈後，從底層做起，每部電影製作環節都積極參與，扎紮實實、一步一步前進，所以他在電影圈內擁有很高的評價，雖然很多人覺得他沒有幾位師兄那麼出名，但他在事業上的成就，並不輸給成龍或是洪金寶。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)