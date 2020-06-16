高雄市日前發生一起慘案，一名林姓新手媽媽在照顧剛出生沒多久的兒子，因太累不小心睡著，沒想到醒來後卻發現未滿月的兒子溢奶噎住呼吸道，導致窒息身亡，林女痛失愛子，不失所措的她竟直接將孩子的屍體以垃圾袋包裹，丟棄到大樓垃圾處理箱。一年多後，衛生局發現男嬰一直沒有施打預防針，通報社會局查訪，整起案件才曝光。

林姓婦人於2016年6月間在高雄長庚醫院產下1名男嬰，獨自照顧孩子的她於同年7月間某日，餵完奶後，把孩子放在床上睡覺休息，因照顧孩子疲累，她也跟著睡著，沒想到醒來卻發現孩子疑似溢奶，呼吸道阻塞窒息慘死，她難過地一直哭，也不知所措，哭完之後擔心被發現，就將屍體用垃圾袋包起來，佯裝成垃圾放到大樓的垃圾間讓垃圾車把小孩收走，之後向親友借照片幫男嬰申請健保卡粉飾太平。

衛生局發現男嬰1年多以來，都沒有去注射疫苗，立刻通報社會局人員前往查訪，起初林女說不出口男嬰下落，在社會局人員突破心防後，她才坦承孩子已經死去，並交代當時狀況；高雄地檢署指出，由於男嬰屍體已找不到，無法確認死亡原因，檢方只能依侵害屍體、偽造文書等罪起訴林女。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)