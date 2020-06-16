台北1名年輕女子日前騎著Ubike經過信義區，結果不慎連人帶車摔倒在地，所幸路過的機車騎士及時伸出援手，女子也沒有大礙。值得注意的是，女騎士皮膚白皙、身材姣好，上圍尺寸更是驚人，碩大無比的雪白北半球在摔車當下直接炸出，讓原本溫馨的一幕瞬間失焦，而現在該名正妹的身分也跟著曝光了！

女騎士的傲人上圍引發網友暴動。（組圖／翻攝自爆廢公社、貝果IG）

「該扶長輩還是扶車？」1名網友日前在臉書社團「爆廢公社」分享照片，只見1名正妹摔倒在地，左腿被Ubike壓住動彈不得，飲料杯也滾至一旁，模樣相當狼狽；由於她當時身穿白色小可愛和罩衫，輕薄的布料完全遮不住好身材，飽滿的雪白肉球更是直接炸出一半，不僅吸引路人目光，也引來熱心男騎士伸出援手。

畫面掀起熱議，大批網友看了瞬間暴動，紛紛留言「老人家要先扶」、「傻了才扶車」、「小孩子才做選擇，一手扶長輩一手扶車，才是真男人」、「扶到家裡檢查傷勢」、「奶奶跌倒了」、「要不是看到Ubike，我以為這是SOD」、「做人要知道理，長輩重要阿」、「要帶回家檢查傷口」、「好大…杯的咖啡」。

貝果擁有火辣身材，吸引大批粉絲追蹤。（組圖／翻攝自貝果IG）

另外，也有老司機神出Ubike正妹的真實身分，發現她其實是小有名氣的網路直播主「貝果」，不僅擁有火辣身材，長相也十分精緻，IG有8萬多人追蹤，臉書上也有超過3.4萬名粉絲。事發後，貝果也曾發文自嘲「最近運氣有點差…好像做什麼都不順，我是不是要去拜拜啊！天啊，有沒有推薦的廟，告訴我」。

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(中時電子報)