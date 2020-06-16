大陸國家發改委16日表示，將解決「審批難」、「通行難」、「用地難」、「融資難」等「四難」問題，助中小微企業降低物流成本並提升政策有感度；同時，將加快建構大陸的物流樞紐網路基本框架，研究制定2021年至2025年的物流樞紐建設實施方案。

首先，針對「審批難」問題，將優化大件運輸跨省並聯的許可服務，推進治超聯合執法常態化和法治化；其次，「通行難」方面，放寬標準化輕微型配送車輛的通行限制，對新能源城市配送車輛給予更多的通行便利。

「用地難」方面，落實大宗商品倉儲用地、城鎮土地使用稅減半徵收的政策，支持利用鐵路、畫撥用地等存量土地建設物流設施，提高自有工業用地或是倉儲用地的利用率跟容積率，同時，用於物流設施建設的土地則可不再徵收土地價款；「融資難」方面，提出鼓勵規範發展供應鏈金融，倚仗核心企業加強對上下游小微企業的金融服務，發揮全大陸中小企業融資綜合信用服務平台的作用，推廣「信易貸」模式。

國家發改委還表示，將展開2020年大陸物流樞紐的建設工作，加快建構大陸物流樞紐網路的基本框架，研制2021年至2025年大陸物流樞紐建設的實施方案。

另外，還將針對高附加價值生鮮農產品，優勢產區和集散地，建設重點冷凍物流基地；對於具備條件的地區，布局建設應急儲備設施，加強醫療等應急物資儲備和調運能力；會同有關部門，研究制定政策文件，在一些關鍵環節和重點領域推動物流業、製造業深度融合、創新發展；研究啟動新一批示範物流園區遴選工作，進一步促進物流園區總體發展水平的提升。

(旺報 )