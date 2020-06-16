近年大陸就近就業、返鄉創業者越來越多。尤其是在疫情之下，縣域創業更為引人關注。58同鎮聯合清華大學社會科學學院縣域治理研究中心、社會與金融研究中心發佈《縣域創業報告》，整體觀察到縣域創業企業多為家庭模式，整體占比達到65.6％，股份有限公司占比不到3％。這意味以家庭為單位的「夫妻店」、「父子店」依然是縣域創業企業的主流。

該報告藉由收集全大陸27個省份、2563個縣域創業者及其創業企業的調查問卷，了解大陸縣域創業者與創業企業的整體特徵。

據第一財經報導，目前大陸縣域創業企業大都處於初創期和成長期，創業時間不足3年的占比達到57.2％。從規模上看到88.6％的企業規模在5人以下或無雇傭；雇員100人以上企業不到1％。由此可見由於縣域創業者資源有限，因此企業規模較小、雇傭人員較少，形態上以小微企業為主。

而該報告顯示在縣域創業者中，男性占比達71.1％。同時縣域創業族群48％年齡為26至35歲；30.9％創業者在36至45歲之間，45歲以上創業者僅占約10％，可發現到年輕人是創業主力軍。

至於學歷方面，近60％創業者僅有高中和初中學歷，僅15.7％縣域創業者擁有大學以上學歷。這也反映出大部分接受高等教育的年輕人依舊選擇留在城市，縣域對人才吸引力仍有很大的提升空間。

(旺報 )