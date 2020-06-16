近來頻傳隨機傷人案件，本月5日又有1名60多歲老婦，在中正紀念堂附近，持菜刀隨機攻擊路人，導致1名女子腰部受傷，老婦隨後遭警方及民眾合力壓制，並送往醫院戒護，全案依傷害罪偵辦。

60多歲吳姓婦人疑患有思覺失調症狀，本月5日上午11時許，老婦疑因病情發作，拿著1把菜刀前往中正紀念堂廣場，沿途不斷作勢揮舞，嚇壞不少民眾，吳婦後來還追趕兩位民眾，其中1人因慌亂跌倒，另1人則被吳婦菜刀丟中腰部受傷，吳婦後來遭警民合力制伏，強制送醫治療。

警方指出，吳婦精神狀況不穩並有就醫紀錄，5日病情發作趁家人不注意時，持刀前往中正紀念堂，並且作勢攻擊路人，其中1名女子在逃跑時，吳婦竟持刀丟擲，造成她腰部劃傷。

警方獲報趕往時，將吳婦當場制止，並強制就醫，兩位民眾也分別前往醫院治療，所幸並無大礙，兩人都對吳提出傷害告訴，全案正由檢警偵辦中。

(中時 )