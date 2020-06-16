金融界上市公司研究院指出，物流未來將出現兩大趨勢，一方面，即時配送將更重視時效，配送時間從「以天為單位」變為「以分鐘為單位」；另外，物流也將結合尖端科技形成智慧物流，對物流的各環節、時效能夠全程掌握。

最早進入即時配送領域的有點我達、閃送、UU跑腿、人人快遞、達達、蜂鳥配送、美團配送等平台；其中，以點我達、達達為代表的是接入B端商家的模式；以閃送為代表的則是直接面向大眾市場的模式。不過，儘管入局者眾，但目前來看，美團配送、達達集團和蜂鳥配送已基本實現了天下三分。

智慧物流方面，像是京東「綜合性智慧物流」的「334工程」，正是針對智慧物流進行發展；隨著新零售和消費者對效率和服務質量的需求逐漸提升，智慧物流也逐漸成為巨頭們不惜重金布局的重點領域。

從長期來看，智慧物流的無人化、智慧化、數據化，搭配快遞櫃、無人機、無人駕駛、無人車等科技，不僅可以降低人力成本，提高配送效率，更重要的是，可以建立一個完整的科技化配送體系，即使有外部不確定環境的衝擊，物流行業也可以從容應對這些突發事件。

(旺報 )