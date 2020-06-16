雀巢早餐脆片今夏攜手可愛逗趣的「小小兵」合作，推定限定「雀巢早餐脆片小小兵主題包裝」，產品盒裝上有小小兵濾鏡，讓小小兵陪著小朋友玩創意，一起開心吃早餐。而且即日起線上號召全台小學生與師長共同響應，一起來用小小兵濾鏡比創意，幸運的話7月就有機會跟同學一起開個特別的小小兵同樂會，暑假還能養成天天吃早餐的好習慣。

台灣雀巢股份有限公司表示，今年因為延後開學，學校也順勢延後兩周才放暑假，2020夏天將成為最特別的暑假。而「等放假」不止學童苦惱，怎麼渡過正式放假前兩周的校園日常，讓孩子還聽得進去叮嚀，老師也很困擾。為此，雀巢早餐脆片提出「酷暑抗夏早餐健康吃，「小小兵」陪你開心Fun暑假」的訴求，鼓勵小朋友吃早餐。

電影《神偷奶爸》從2010年上映至今，裡頭迷人又可愛的反派角色「小小兵」人氣居高不下。今年「小小兵」換上搶眼的復古嬉皮裝扮，躍上雀巢早餐脆片限量包裝。雖說入夏氣溫高升可能讓人提不起食慾，但雀巢早餐脆片部分原料使用全榖製成，還有多種維生素跟礦物質，配上冰涼的牛奶，加上「小小兵」的陪伴，每一盒有小小兵濾鏡的QR code，掃描進活動網站就可以變化各種小小兵嬉皮造型 ，希望鼓勵孩子養成健康吃早餐的好習慣。

即日起至6月30日止，只要掃描包裝上任一款超吸睛的「小小兵濾鏡」，將最有創意的小小兵濾鏡照片上傳至雀巢早餐脆片官方粉絲專頁的小小兵同樂會活動貼文下，就有機會抽中全班30個人每人一台「小小兵校車造型保鮮盒」及一個月份雀巢早餐脆片直送班級。一人中獎，全班同樂。

即日起至7月22日只要到全聯、家樂福、大潤發、愛買購買雀巢或克寧指定商品任兩件，就有機會抽中小小兵限量耳機（共20組）及小小兵模型樂高組（共兩款、80組）。另在活動期間到家樂福或大潤發還有小小兵限量組合（雀巢美祿可可球及雀巢KOKO KRUNCH可可脆片各一盒），還可獲得小小兵早餐碗。透過線上平台消費滿額也有機會獲得小小兵校車造型保鮮盒。天氣再熱早餐也不能省，有「小小兵」相伴，天天都要開心吃早餐、健康Fun暑假。

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