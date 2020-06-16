朝鮮半島局勢急速惡化，北韓自6月初以來，針對南韓放任脫北團體散布反朝傳單連連開嗆，金與正先是痛罵脫北者是人渣，揚言切斷兩韓聯絡管道，甚至預告將讓「毫無用處的韓聯辦公室坍塌成一片廢墟」，今（16）日更付諸行動，炸毀位在開城工業區的兩韓聯絡辦公室。

香港《東網》引述南韓《東亞日報》的分析，北韓這時候出招，背後原因，北韓雖然指責南韓脫北團體散播傳單褻瀆北韓領導人金正恩，但這恐怕只是表面上的口舌之爭，背後恐有更複雜的原因。

文章指出，北韓一直期待「核談判」大局，但美國總統川普卻要求北韓，先誠心履行「無核化措施」。另外，川普因美國疫情以及示威抗議浪潮，影響總統連任之路。北韓焦慮心情隨之增加，國際制裁下經濟困頓，如果川普在任期內，北韓與美國關係不能取得成果，北韓連維持政權都很困難，因此金正恩可能繼續利用幾乎是懸崖邊的挑釁手段。

相對於北韓，南韓政府把出低姿態，打算制定法律，禁止向北韓散布傳單。在北韓「核談判」上，南韓雖以斡旋者自居，但南韓既不能解除國際制裁，也無法實現無核化進程，變成兩難局面。

文章強調，北韓其實害怕南韓與美國在軍事上表現出堅強的應戰狀態，即使北韓不可理喻，但如果南韓應對失據，不但有失民心，也會為外資帶來負面影響。

(中時電子報)