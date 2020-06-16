後防役時代的台灣觀光將如何發展？交通部長林佳龍認為，要先炒熱市場，所以先打安心旅遊並補助，接著要提升旅遊品質，所以下一步是精緻旅遊，往年金融壽險業每年都有出國的旅遊預算，今年沒辦法出國，只能留在國內，是很好的機會。

林佳龍16日應台灣上市櫃公司協會邀請，於東方領袖講座中，以「後疫情時代的台灣國家治理」專題演講。

林佳龍說，回憶疫情發展，交通部是防疫邊境守護國，如果沒有當時獨排眾議、當機立斷停止旅遊團，不管是武漢湖北團或陸客團，甚至一周內把台灣上萬名陸客送回去，並於過年前停飛一些航線，可能無法在第一時間阻絕病毒於境外。

另外在產業部分，林佳龍說，除了航空跟運輸的紓困，最重要還是「觀光慘業」。台灣有機會從防疫大國到觀光大國，未來如何讓出入境市場及觀光產業轉型升級是一項大挑戰。由於台灣變成防疫大國，全世界因此看到台灣，台灣品牌現在很有價值，國家品牌有價值，各產業或產品也跟著水漲船高。

他坦言，去年面對大選，可預期陸客會減少來台，生意蕭條會引發民怨，所以提前應變，陸客不來我們自己來，陸續提出春遊、秋冬遊等補助，同時讓業者轉型、提升品質，也因此在疫情爆發後能立即因應。

林佳龍說，疫情過後，行銷台灣，一定要主打安心旅遊，台灣是個令人Amazing的福爾摩沙，在疫情威脅下，與大陸對照應該很嚴重卻反差那麼大。

而要讓國人和外籍旅客未來前往台灣能安心旅遊，所以先後推出防疫旅遊、安心旅遊、精緻旅遊，7月1日安心旅遊將上路，先炒熱，讓大家有信心，充量是暫時的，還是要把旅遊品質提升。

不過，林佳龍強調，過去大型旅行社主要做境外旅遊，現在也整合來做國旅，台灣的金融、壽險業每年都有不少經費從事員工旅遊，這塊是不小的商機，國內觀光業者若能成功轉型、提升品質，將是很好的生意。

(中時 )