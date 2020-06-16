台灣的金融科技未來該如何走？金管會主委黃天牧17日將舉行其首場與金融科技業者有約，邀請國內相關金融科技協會、區塊鏈聯盟、金融科技園區進駐廠商等，開放式討論未來可發展的金融科技項目，且不排除會有第二場是已取得金融執照的新種金融業者，如電子支付、機器人理財等。

金管會表示，從2015年9月以來，每一任金管會主委都會與科技業者有約，首屆是現任立委曾銘宗在擔任金管會主委時，為要撰寫金融科技白皮書，發展區塊鏈、生物辨識、電子支付等，成立產官學為主的金融科技諮詢委員會，並開過二次會議，如PCHome集團董事長詹宏志當時即是諮詢委員。

曾銘宗亦訂出2020年國內電子支付金額，要達民間消費額的52％，即從2016年開始的五年倍增計畫。

2016年時接任的金管會主委王儷玲亦召開第三次金融科技諮詢委員會，最後完成金管會第一本金融科技政策白皮書。

接著是小英政府上路的第一任金管會主委丁克華，在與各業連開15場會議後，亦在2016年9月舉行了金融科技發展會議，與科技業者座談，訂出金融科技領航計畫。

2017年1月是當時的金管會主委李瑞倉，針對台版金融監理沙盒的草案，即金融科技創新條例的公聽會，亦與科技業者開了二場會議，完備後來的沙盒機制。

再來是繼任的金管會主委顧立雄，在沙盒上路後，並成立金融科技園區，2018年10月及2019年9月都在園區內與進駐科技業者座談；顧立雄任內有推動Open Banking（開放銀行）、開放純網銀，並讓金融業務試辦與沙盒雙軌併行。

黃天牧是第六位金管會主委與科技業者有約，也是金管會連續第六年舉行金融科技會議，首場有台灣金融科技協會、中華金融科技產業促進會、台灣區鏈大聯盟、金融總會、金融創新園區駐會廠商及六位學者專家。

金管會表示，也正在規劃第二場是有金融相關證照又偏科技的新金融業者，如電子支付、機器人理財、小額匯款等，這些開會內容都會作為金管會8月要提出的「金融科技路徑圖」的參考。

(工商 )