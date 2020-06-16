國民黨改革委員會19日將召開全體委員會敲定改革報告，涉及組織改造的黃復興黨部擬轉型為「退伍軍人委員會」，有資深黨員疑慮被「消滅」。黃復興黨部書記長張德浩表示，轉型後不僅不會被消滅，反倒是從特種黨部提升為一級單位，其實近兩個月經過人事改組、加強聯繫及服務，黃復興黨員數已從近幾年的負成長變為正成長，將建議改委會把轉型後名稱訂為「退伍軍人『服務』委員會」。

張德浩表示，從江啟臣、臧幼俠在3、4月先後接任黨主席、黃復興黨主委，開始建立新體制、新風氣，包括打破官階文化，讓退役士官長以至中將擔任21支（縣市）黨部主委，中央的14位副主委也打跨及三軍、政戰及憲兵系統，使階級扁平化，大家不分階段、兵科，融合為大家庭，另透過不同黨部與基層幹部不同的line群組連結、每周四視訊會議，強化訊息傳達及建立情感。

此外，臧幼俠上任後，到了上周四結束澎湖行，全台21支黨部全部跑完一圈，完成黨員的輔導訪視，也是要讓榮民及退伍軍人感受到黨對他們的關懷與感情。

張德浩透露，目前黃復興黨員名冊上約20萬人，但這次黨主席投票具投票權者僅約8.3萬人，找回黃復興黨員是重要任務。近幾年黃復興黨員因凋零等因素，都呈負成長；不過近兩個月統計，離開的黨員約 2000人、恢復或新入黨者約2500人，不但黨員數呈正成長，而其中40 歲以下逾1／3，顯示黃復興調整體制、風氣，朝向年輕化、服務為導向，已開始出現成效。

他說，這次黨中央組織改造，黃復興黨部將提升為一級單位，本質不變，且將與一般縣市黨部「黨籍合一」，也有利組織正常化、深耕地方，不再被外界視為「黨中有黨」，且在黨內選舉也落實「票票等值」，不像過去競選黨代表時，黃復興黨員因人數多，格外辛苦。主委臧幼俠及幹部們都樂見黃復興黨部改制為「退伍軍人委員會」，但將再加兩個字，取名「退伍軍人服務委員會」，持續以服務代替領導，推動黨務年輕化。

(中時 )