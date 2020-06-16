北京疫情

北京新冠肺炎疫情死灰復燃，一發不可收拾，6月11日到6月14日，短短4日，北京新增新冠肺炎確診者達79例。就在大陸副總理孫春蘭表示「疫情擴散的風險很高」，下令採取堅決果斷措施、防止疫情擴散後，北京全市社區防控進入「戰時狀態」，全面展開「敲門行動」大清查。

北京市政府今晚召開新聞發布會，說明最新疫情狀況。

(中時電子報)