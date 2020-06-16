北京爆發2次疫情 晚間召開緊急記者會 20:162020/06/16 中時電子報 丁世傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北京「新發地市場」。（圖／中新社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北京疫情 北京新冠肺炎疫情死灰復燃，一發不可收拾，6月11日到6月14日，短短4日，北京新增新冠肺炎確診者達79例。就在大陸副總理孫春蘭表示「疫情擴散的風險很高」，下令採取堅決果斷措施、防止疫情擴散後，北京全市社區防控進入「戰時狀態」，全面展開「敲門行動」大清查。 北京市政府今晚召開新聞發布會，說明最新疫情狀況。 (中時電子報) #北京 #新冠疫情 也許您會感興趣 兩岸熱門新聞 大陸印度邊界衝突 共軍西部戰區發強硬聲明 - 兩岸 接受陸資助 美國家衛生院大批華裔科學家被開除 - 兩岸 超標洪水威脅三峽大壩 長江沿岸6億人岌岌可危 - 兩岸 陸印邊境衝突3印軍被殺 解放軍傳5死11傷 - 兩岸 華為手機銷量登頂全球第一 5G手機銷售超預期 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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