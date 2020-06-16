國民黨黃復興黨部展現新作風，為凝聚向心力、振奮士氣，主委臧幼俠要求各級黨部開會都要唱軍歌「我愛中華」，且依據「黃復興」沿革，將最後兩句歌詞改成「我們是炎黃子孫，復興中華文化」。此外，黃復興黨部也將效法革實院以最低成本自力發展網路宣傳，將由各縣市黨部輪流推出「馬蓋先狂報」系列短片。

黃復興黨部主委臧幼俠4月中旬上任後，規定包括中央、縣市及區黨部在每次正式會議結束時，都要唱軍歌「我愛中華」，且將最後兩句歌詞「我們要莊敬自強，我們要復興中華」改成「我們是炎黃子孫，復興中華文化」。實施兩個月來，效果相當不錯，不少幹部說「當年在軍中的感覺回來了！」

書記長張德浩說，唱軍歌主要兩個目的，一是提振士氣，一是從歌詞內容可領略到黃復興存在價值。黃復興1955年10月，蔣經國為維護榮民權益與團結退除役官兵支持國民黨的政策，指示籌設榮民專屬黨部，隔年7月「國軍退除役就業人員黨部」正式成立，代名「黃復興」，寓意「炎黃子孫，復興中華」，俗稱為「黃復興黨部」；改編「我愛中華」最後兩句，也是結合「黃復興」三個字的寓意。

此外，為加強黃復興的宣傳，張德浩說，目前已擬出「馬蓋先狂報」網路系列影片計劃，由各支黨部在中央黨部輔導及訓練下，找出專門人才，依時事或黨的政策負責編寫、剪輯、製作類似「宅卡啦」、「蔡阿嘎」等kuso影片，每支片不超過3分鐘，安排每半個月在youtube 、臉書粉專播放1支影片，如此一來每個支黨部1年輪流製作1至2支影片，負擔也不會太大。

張德浩不諱說，「馬蓋先狂報」的想法，源自革實院沒人、沒錢仍有很大動能，可創造議題、募款、培育人才，黃復興黨部人才很多，當然要有所作為；以「馬蓋先」為名，是因為馬蓋先很厲害，靠一把萬用刀就能完成很多事情 。

(中時 )