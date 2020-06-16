教育部今召開「研議小年夜調整放假之因應機制暨109學年度開學日相關事宜會議」，109學年第2學期高級中等以下學校開學日為明年2月17日(三)，為達親子作息同步，正式上課日調整為2月18日(四)，原來2月17日之課務調整至2月20日（六）實施。
明年小年夜是2月10日，依行政院規定明年農曆年假期從小年夜起連休7天到2月16日。109學年下學期中小學是2月17日開學，但教育部決定，當天教職員要上班、但學生不用上課，學生正式上課日是2月18日，同時他們要在2月20日補課。
教育部表示，基於行政院人事行政總處針對小年夜已有常態性調整放假機制，因此，未來年度之小年夜如正好在寒假期間，且為上班日需調整放假者，建議行政院人事行政總處於學期期間內擇日補班，教育部將配合調整開學日，並於補班日補課，以達親子作息一致。
對於小年夜放假後是否要補課，全國教師工會總聯合會有不同看法，他們表示，農曆除夕及春節係國人最重視的民俗節日，且具帶動消費及促進國內觀光之效，調整小年夜放假，不要彈性補班才是真放假。他們具體建議行政院督促內政部修正「紀念日及節日實施辦法」第四條，將小年夜列為民俗節日放假一天。
(中時 )
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