一名「少龍」的女信徒也被一併移送北檢複訊。（張孝義攝）

自稱是中華中正黨榮譽主席的「少龍」、67歲徐姓男子，因涉嫌詐騙信徒逾千萬元，還成立「仙女班」嚴格控制「仙女」的生活，藉機對3名年輕女信徒強制猥褻得逞，刑事警察局16日晚間將他依詐欺、妨害性自主及醫師法等罪嫌移送台北地檢署複訊，引發等候的信徒瘋狂「護駕」，甚至推擠押送員警，場面一度混亂。

「少龍」是涉嫌詐騙信徒逾千萬元，甚至在靈修中心內成立「仙女班」，招收20至30歲單身女信徒加入，並頒布「道宮宮女新生活規則」、「道主教化」、「道主開示」等文章作為「仙女班」內部規範，嚴格控制「仙女」的生活，藉機對3名年輕女信徒強制猥褻得逞。刑事局專案小組長期蒐證後，到靈修中心台北道場、徐嫌住處及公司實施拘提、搜索，當場查獲現金8000萬元、帳冊、藥單、太空梭模型、小尊神明、仙女班法則等贓證物。

徐嫌在晚間7時50分在警方押送下抵達北檢，徐的信徒早就等在北檢，待警方車輛抵達，信徒們一擁而上的進行「護駕」，不讓徐嫌曝光，甚至推擠押送的員警，簇擁的信徒一度擠進法警室，直到徐被押進候訊室才恢復秩序。

(中時 )