周興哲推出新專輯《小時候的我們》獲好評，不過今年因新冠肺炎肆虐全球，他上半年的活動、演唱會幾乎取消、延期，現除了寫歌，也趁空檔考取潛水執照、打網球。他5月與前主播女友趙岱新及好友們，一起赴小琉球潛水、度假，他在IG上傳與趙岱新甜蜜合影，大方放閃。

周興哲在小琉球都騎著機車載女友出遊，照片像是「女友視角」，互動甜蜜，周興哲也自認照片頗浪漫，笑說：「低調放閃。」大批粉絲獻上祝福。他近期的海外工作皆喊卡，趁空檔多去探索台灣之美，計畫去花蓮太魯閣、綠島等國內知名景點。

今年25歲的他與趙岱新交往2年多，個性契合，被問及想婚？他坦言正拼事業，結婚還太早，不過有與女友聊過未來婚事。一旁經紀人也說，「目前順其自然，他才25歲，」周興哲則打趣表示：「大家都忘記我25歲，可能形象有點成熟，我還是個小孩。」

周興哲先前與女友外出遊玩。（盧禕祺攝 / 摘自周興哲IG）

周興哲愛情、事業兩得意，向來很疼愛粉絲的他，不只在YouTube拍攝私下製作音樂Vlog，還開直播做菜與粉絲互動，他自認廚藝不錯，常下廚邀三五好友到家裡聚餐，透露女友最愛吃他做的牛肉咖喱，哥哥周予天也大讚他的肉醬義大利麵，他最愛吃紅燒肉，有空會研發新菜色。

周興哲家中有三兄弟，他排行老二，談到弟弟近期挑戰拍Vlog，但弟弟正就學中，畢業後想從商，無意出道當藝人，拍影片純粹是興趣。弟弟也是他的頭號粉絲，周興哲說：「我是一個好哥哥的榜樣，他很follow我，我做得好的，他可能都會學一下。」並表示弟弟最近迷上剪接影片，他先前有給弟弟一張附卡，周興哲霸氣說：「喜歡就去買，但每個月有限制喔。」

此外，周興哲將推出新書《那些未曾說過的話》，同是他出道以來第一本半自傳散文集，內容與新專輯一樣延續著「小時候的故事」，包括11歲時到美國波士頓留學，畢業後懷著音樂夢回到台北的經歷等，他直言從沒想過要出書，「這是另一個領域，滿好玩的，與寫手一起聊小時候的故事。」盼鼓勵大家努力追夢。

周興哲推出新專輯，獲得佳績。（盧禕祺攝）

(中時 )