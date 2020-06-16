李玉璽近日錄炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒（Sandy）主持的公視節目《36題愛上你》，被畢書盡爆料「常已讀不回」，還被挖出他內心住了諧星魂，讓唐綺陽頒發「最帥諧星」證書給他。李玉璽從創作歌手跨界電影、戲劇，星二代的他始終得面對李亞明既是父親又是公司老闆的存在，他提及父親平常嚴肅，但喝酒後變得很可愛，會突然說出平常講不出的話，「你讓我很驕傲，我很喜歡你的歌」。他笑說：「當下很感動，但他隔天就忘了。」

李玉璽坦言跟父親「有點難溝通」，常透過媽媽傳話，通訊軟體上爸爸傳勵志文章，常被自己「已讀不回」，他表示：「我希望我們的親子關係，不再只有工作。」炎亞綸也有「男人、父子」的困擾，「爸爸不管再怎麼努力表達他對我的愛，我總是很難直接接受，也覺得不用擔心我那麼多」。

李玉璽談父子關係。（公視提供）

畢書盡也爆料，「玉璽好像都沒有約過我們」，原來他跟李玉璽、陳彥允有個三人小群，每次發訊李玉璽多半不回，平常也不主動約見面。Sandy忍不住說：「已讀二，但沒人回他，多尷尬。」李玉璽傻笑解釋，自己個性比較孤僻，也說：「他找我，我剛好在忙，想說工作完再回，然後又忘記，我們相處真的很像親兄弟，有點太習慣他像哥哥那樣。」唐綺陽回應：「我好同情Bii，趕快把我加入你們群組，我來陪他。」炎亞綸忍不住笑說：「那群組會變十個人。」

(中時 )