國家交響樂團音樂總監呂紹嘉將在7月任期屆滿離任，之後擔任藝術顧問，在告別前的最後一場音樂會，他送給觀眾兩個禮物，一個是海頓的告別交響曲，另一個是馬勒的第九號交響曲。

呂紹嘉表示，告別不一定要沉重，「這兩首作品，一首展現音樂家的幽默，另一首則是音樂家對世界的告別，有一種東方的禪意在裡面。」

呂紹嘉說，3個月前的澳洲染疫音樂家事件，居家隔離的日子，讓他過著規律的生活，如今能重返舞台演出，他心懷感激，「14天過後，我天天跟媽媽吃飯，天天練琴，琴藝進步，接著活動又開始了，能重返舞台，我感覺光榮、珍惜和感謝。」

海頓的告別交響曲，創作於1772年，背後有個有趣的故事，海頓當時擔任宮廷樂長，他的團員想回家，但是他們的貴族雇主不肯放人，這該如何是好？

呂紹嘉表示，海頓想了一個絕佳的點子，展現他的幽默感，「這首作品的樂譜，會標註樂器演奏完一個樂句後，可以下台，例如：雙簧管演完下來後，再隔幾句，換第二小提琴，接著是中提琴、大提琴，一一離開的樂手，讓貴族明白，團員想回家的心情。」

關於馬勒的第九號交響曲，呂紹嘉表示，這是作曲家在表現內心的糾結，「馬勒曾說，奧國人把我當波希米亞人，德國人把我當奧國人，全世界把我當猶太人，我永遠找不到歸屬。」

呂紹嘉表示，馬勒這種尋找歸屬感的感覺，在音樂中的表現，是透過西方聖詠傳達，「你會聽到有一點東方禪意在裡面，他要求樂手，不帶感情地去和一些很慢的樂段連結，直到最後漸漸遠離世界。」

呂紹嘉表示，對指揮家或音樂家而言，馬勒第九號交響曲是一首一生經歷過一次就難忘的作品，「我在2005年、2014年和NSO演馬九，現在要再演第三次，能夠再經歷一次馬九，是我身為音樂家的福分。」

(中時 )