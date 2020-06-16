《王熙鳳大鬧寧國府》是編劇陳西汀作品，取自小說《紅樓夢》裡王熙鳳逼死夫婿小妾尤二姐的橋段，魏海敏（右）所主演的版本，則是2003年由國光劇團改編重製版。左為飾演賈母的王海玲。（國光劇團提供）

當犀利人妻王熙鳳遇上辣婆婆賈母，瞬間化身假面甜心，和小三相安無事。國家文藝獎得主魏海敏與王海玲，再次同台演出《王熙鳳大鬧寧國府》，分別飾演王熙鳳和賈母，舞台上的孫婆媳對戲，運籌帷幄，都是算計，魏海敏表示，「擅長算計的王熙鳳，遇上賈母，也得先以退為進，做不同的打算。」

《王熙鳳大鬧寧國府》是編劇陳西汀作品，取自小說《紅樓夢》裡王熙鳳逼死夫婿小妾尤二姐的橋段，潑辣狠毒，由京劇名伶童芷苓於1982年在香港首演，很是轟動，當年25歲的魏海敏，就是在台下欣賞的觀眾。魏海敏所主演的版本，則是2003年由國光劇團改編重製版。

魏海敏表示，賈母和王熙鳳兩人的相處，可說是面面俱到，卻又暗潮洶湧，「像是賈母稱讚尤二姐很漂亮，卻也不忘表明她心裡最喜歡的還是王熙鳳，就怕她吃醋，一面誇獎可為賈家傳宗接代的尤二姐，另一方面也要照顧到可以掌管家裡大小事的王熙鳳，這裡面隱藏了賈母很深沉的人生閱歷。」

魏海敏說，王熙鳳同樣不是省油的燈，「雖然她內心在吃尤二姐的醋，但只要遇上賈母，馬上從潑辣變甜美，甜言蜜語，討好賈母，因為賈母才是家裡的精神支柱，也是未來會把權力交給她的人。」

王海玲表示，全劇充滿了人性，「賈母知道這個家，終究離不開王熙鳳，也知道她是雙面人和厲害之處，在現實狀態下，選擇適合的方式和她相處，是老太太的智慧。」

國光劇團藝術總監王安祈表示，整齣戲描述大老婆王熙鳳遇上小三尤二姐，不吵不鬧，反而和對方走得很親近，「尤二姐到過世了都還不知道自己是被王熙鳳害死的，還以為對方把自己當姊妹。」

(中時 )