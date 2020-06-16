大陸與印度近日關係緊張，印度軍方周二（16日）證實，一名高級軍官及兩名士兵在拉達克地區與共軍衝突時陣亡；外媒消息則指，共軍方面5死11傷。大陸同日回應，指印軍違背承諾，再次越過實控線，蓄意發動挑釁攻擊，引發激烈肢體衝突，造成人員傷亡。據了解，這是自60年代以來，雙方首次在邊境衝突中出現軍人死亡。

根據《東網》報導，印度軍方發聲明表示，周一晚雙方曾經發生激烈戰鬥，釀成傷亡，死者包括一名高級軍官。報導指出，這是雙方近日在邊境對峙以來，第一次出現人員傷亡。不過印度軍方稱，兩國高級別軍官正在會晤，以緩和局勢，但沒有做出進一步解釋。

大陸西部戰區新聞發言人張水利大校就中印邊防人員位加勒萬河谷地區衝突對外發表聲明：「6月15日晚，在中印邊境加勒萬河谷地區，印軍違背承諾，再次越過實控線非法活動，蓄意發動挑釁攻擊，引發雙方激烈肢體沖突，造成人員傷亡。加勒萬河谷地區主權歷來屬我。印邊防部隊出爾反爾，嚴重違反兩國有關邊境問題協定協議，嚴重違反中印軍長級會談共識，嚴重損害兩軍關系和兩國人民感情。我們要求印方嚴格約束一線部隊，立即停止一切侵權挑釁行動，與中方相向而行，回到對話會談解決分歧的正確軌道上來。」

(中時電子報)