大陸財政部15日發布通知決定發行2020年抗疫特別國債（一期）和2020年抗疫特別國債（二期），規模均為500億元（人民幣，下同），期限分別為5年和7年。業內人士表示，這兩期抗疫特別國債將採取記帳式國債發行方式，個人也可購買。根據安排，這兩期國債將於6月18日招標，6月23日起上市交易。

本次發行的抗疫特別國債，不僅在銀行間債券市場上市流通，還在交易所市場、商業銀行櫃檯市場流通，充分滿足各類投資者需求。

今年大陸全國兩會上發布的《政府工作報告》提出，今年赤字率擬按3.6％以上安排，財政赤字規模比去年增加1兆元，同時發行1兆元抗疫特別國債，這是特殊時期的特殊舉措。上述2兆元全部轉給地方，建立特殊轉移支付機制，資金直達市縣基層、直接惠企利民，主要用於保就業、保基本民生、保市場主體，包括支持減稅降費、減租降息、擴大消費和投資等。

抗疫特別國債是為應對新冠肺炎疫情影響，由大陸中央財政統一發行的特殊國債，不計入財政赤字，納入國債餘額限額，全部轉給地方主要用於公共衛生等基礎設施建設和抗疫相關支出。

大陸的國債由財政部代表中央政府發行，由於發行主體是國家，所以具有最高信用度，被公認是最安全的投資工具。

(旺報 )