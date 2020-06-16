中國大陸與印度的邊界緊張再次升高，在拉達克(Ladakh)地區的衝突已經好幾個星期，雙方的守軍從互毆到扔石頭，今天還造成數名士兵喪生。

兩方都持續往邊界增兵，印度陸軍派出相當數量的主力戰車，還有3個營的步兵；而中國大陸也派出近千名士兵，並調任徐起零中將擔任指揮官。

儘管緊張局勢升級，但是真的要爆發大規模戰爭的機機率仍然不高，而且雙方也有談判的打算，因此增兵是表示談判的態度。

不過，倒是可以比較一下中國大陸和印度的軍事實力，兩國正好是全球第一的人口，以及全球第二的人口。

中國大陸有超過200萬現役軍人，而印度則有130萬。大陸的國防預算為2,250億美元，是印度的550億美元的4倍。

中國大陸的戰車總數，達到了驚人的13,000輛，並且已達成全面自製的能力，包括96式、99式主力戰車，都屬於先進的3代戰車，並且有不錯的外銷實積，比如泰國就購買類似96式的VT-4，印度鄰國孟加拉也請中國大陸來升級戰車。

相對的，印度僅有4,100輛，並且多數老舊，較新式的是俄羅斯T-90，而印度的自製「阿瓊」戰車並不算成功，妥善率並不高，多數阿瓊戰車已停用。

戰略武器方面，中國大陸是全球第三的武器庫，生產和部署了各種彈道飛彈，從短程、中程、潛射，以及洲際彈道導彈(ICBM)全部具備，比如射程5000公里的東風26型，以及跨洲的東風41型，射程已超過2萬公里，可以打到地球任何地方；至於印度，烈火系列飛彈(Agni Missile Series )仍在起步階段，列火1型射程700~1,300公里。烈火-4型射程3,000~4,000公里；最遠的是烈火5型，射程5000~8000公里。

空中武力方面，中國大陸的飛機總數接近3,000架，而印度的機隊總數則超過2,000架；雙方數量差別不大，不過現代化程度程度不一。自1990年代以來，中國大陸的空軍迅速現代化，老舊的殲7(仿MiG-21)與殲8退居二線，而新一代的殲10C、殲15、殲16都在增加中，還有第五代的殲20。同時也持續購買俄羅斯Su-35。

相對的，印度空軍的現代化過程就顯得步調零亂，老舊的MiG-21Bis 、MiG-23、MiG-27遲遲無法退役，自製的光輝戰機生產進度緩慢，外購戰機的種類又多又雜，包括俄羅斯Su-30MKI、MiG-29，還有法國幻象2000、飆風戰機(Rafale)等等，雖然這些戰機都還不錯，但是種類過多的結果就是後勤特別麻煩，運作成本過高，也是印度空軍花了大錢，卻經常表現不好。

因此，從軍力數據來看，大陸有明顯優勢。不過，在中印衝突當中，印度屬於主場，而中國大陸算客場，印度軍事基地離邊界很近，可以及時調援，至於中國大陸，主力部隊多半部署在東南沿海，與印度接近的基地很有限，需要時間才能集結。

(中時電子報)