台大學生會提案成立「校園轉型正義小組」，未獲校務會議通過，未料促轉會發新聞稿力挺，表示願對學校討論轉型正義，提供協助。民進黨過去高唱黨政軍退出校園，如今促轉會公然要與學生裡應外合，推動綠營定義的轉型正義。民進黨所謂的「黨政軍退出校園」，就如他們要求黨政軍退出媒體，結果國民黨退出了，民進黨卻取而代之。

馬英九當總統時，台大學生會與研究生協會都以組織名義支持反旺中運動，儘管他們強調是反媒體壟斷，但隨後擁有多家媒體的練台生買下壹電視時，這些學生組織卻坐視不理，很難不讓人懷疑，一切抗議都是看顏色決定。

2014年，台大研究生協會也曾以「黑箱簽署服貿協議犧牲台灣產業及工作」為由，要求馬英九與行政院長江宜樺下台，之後太陽花運動爆發，台大學生會甚至呼籲學生罷課響應。可是民進黨執政後，面對蔡英文政府20萬戶社會住宅的承諾跳票、實價登錄2.0也搞成閹割版，事關居住正義，台大學生組織卻靜默不語。

有趣的是，台大學生會與研協會會長20多年來，從高嘉瑜、王威中、高閔琳、林飛帆等，多半「剛好」都投身民進黨來看，不禁讓人高度懷疑，民進黨是否早已進入校園了？

台大學生會不是民進黨台大分會，會費來自全體繳費的台大學生，民進黨想要在校內推動宣傳，該做的是自己另外成立社團，而不是口口聲聲譴責國民黨當年利用學生會控制校園濫用公器，如今自己做的卻是一模一樣的事情。

(中時 )