貿協秘書長葉明水今表示，「線上防疫國家館」成立已來，已有10萬人次到訪，詢問最多產品為口罩。(圖：貿協提供)

為協助後疫情出口，經濟部與外貿協會共同主辧的第1場「數位行銷振興出口」服務列車於今（16）日在台北起跑。於近2周前成立的「線上防疫國家館」成立近兩周，累積已有10萬人次流量，以美國買主到訪最多，詢問最熱前三名產品分別為口罩、額溫槍、檢驗及手術手套。

首場數位列車現場有貿易局、工業局、商業司、中小企業處、輸出入銀行及貿協專家，提供面對面諮詢服務，今日共有上百家廠商接受服務。

貿協上上周宣布攜手2000家企業成立「線上防疫國家館」，要打造台灣成為亞洲防疫中心。該線上館上路近兩周，貿協秘書長葉明水表示，統計已有近10萬人造訪，最多前5大買主為美國、印度、菲律賓、加拿大、香港。詢問最熱前三名產品為口罩、額溫槍、檢驗及手術手套。

至於台灣經貿網上，針對疫情成立近2個月的「宅經濟」專區，，則累積有18萬2942人次，前三大詢問產品為空氣清淨機、其他健康補給品、運動墊及瑜珈墊。

除了線上「防疫國家館」建構一站式線上服務，葉明水今天也介紹其他疫情期間推出的線上行銷作法，如線上拓銷團及新產品發表會，攜手業者拓銷海外市場；小型機動拓銷團，提供客製化服務；線上全球市場趨勢報告會，提供業者即時資訊等。

貿易局也於會中介紹政府優惠措施方案，包括力推即時紓困8大措施、相關紓困振興加強措施，如推動貿易金融及放寬參展補助，加強輔導業者數位轉型，運用數位科技推出各項線上推廣活動等。

(中時 )