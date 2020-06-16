第15季WSBL超級女子籃球聯賽今天為例行賽最後一天賽程，台灣電力靠著第4節單節26比7攻勢揚長而去，終場74比47、27分之差大勝電信，收下本季第3勝；另一場賽事，國泰則是早早就取得雙位數領先，104比60輕取台元，以15戰全勝結束例行賽。

台電在第13、14季例行賽一勝難求，本季劉希曄、蘇苡瑈、李宜瑄3位台元紡織同期隊友，以及3名選秀挑進的新秀楊芷瑜、彭惠貞、林嘉慈，戰力獲得提升，本季除了無敵的國泰人壽依舊撼動不了，電信和台元紡織都輸過台電。

台電楊芷瑜（中）力抗電信兩長人黃湘婷（右）、謝佩君（左）。（中華籃協提供）

劉希曄昨役14分、6抄截、5助攻相當全面，畢業自佛光大學的「選秀狀元」楊芷瑜表現也不輸學姊們，今天繳出16分、12籃板，兩項數據均創WSBL生涯新高。

戰力雄厚的國泰今天7名球員得分上雙位數，林育庭16分、7助攻，羅蘋15分，黃鈴娟12分、10籃板、4抄截，王維琳、藍浩語、陳鈺君和陳薇安各10分。

第15季WSBL將於本周五到日於板橋體育館，進行三戰兩勝制的季軍戰和冠軍戰，例行賽排名第一的國泰(15勝0敗)和第二的台元(7勝8敗)爭冠、第三電信(5勝10敗)和第四台電(3勝12敗)搶季軍。

(中時 )