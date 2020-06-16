台商很夯的越南市場，似乎距離價格泡沫化還很遠，吸引外資大舉進入房地產市場，似乎熱鬧才要開始。全球私募股權業KKR攜手新加坡主權基金淡馬錫，今（16日）宣布注資15.1兆越南盾、約6.5億美元，在越南最大的房地產開發商Vinhomes，換得約Vinhomes 6％的股權。

Vinhomes JSC是越南企業集團VINGROUP的子公司，在胡志明市證券交易所掛牌上市，主要業務是房地產開發，包括開發、交易和租賃住宅，商業和工業房地產，並提供房地產管理和相關服務，在此次注資後，Vingroup仍然是Vinhomes的控股大股東。

KKR此次注資的資金，來自亞洲基金III，這是2017年6月募集的私募基金，基金規模93億美元，投資標的都需限定在亞太地區（APAC）。KKR表示，越南深具發展實力和增長前景，是亞太地區極有吸引力的投資目的地，而Vinhomes在越南擁有領先的集成房地產平台，豐沛養地擴及住宅，商業和工業房地產。

KKR亞太地區私募股權共同主管兼東南亞主管Ashish Shastry表示，KKR在越南發展已近十年，Vinhomes完整了Vingroup集團的服務生態系統，是消費者不可或缺的一部分，藉由此次投資能在東南亞地區擦亮KKR的金字招牌。

(工商 )