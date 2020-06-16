近日，有一篇大陸上海台灣研究所常務副所長倪永杰2019 所寫的文章在網路上流傳，其中提及培養從事兩岸協商談判對象，並點名台北市長兼台灣民眾黨黨主席柯文哲。對此，民眾黨今(16)日做出嚴正抗議，並提出4點聲明。

民眾黨在臉書上表示，針對上海台灣研究所常務副所長倪永杰所撰文章，提及柯文哲主席一事，本黨四點聲明回應：

首先，本黨表達不認同的立場，對於該文評論，與本黨主張路線差距甚大，本黨表示抗議。

第二，在兩岸立場上，無論是民眾黨或柯文哲主席，一路以來主張都一致，就是「務實」，透過厚植國力，維持台灣的自主性與優越性，而非為爭取選票操作統獨意識形態。

第三，數以萬計台商及眷屬為台灣經濟奔波兩岸，但兩岸官方目前沒有實質對話管道。在雙方對等的前提下進行對話，增進了解，有效溝通，降低敵意，並擴增台灣的生存空間，這才是台灣最大的利益。

第四，不能因為主張溝通與對話，就劃歸為統派。本黨對於民主自由體制及主權的堅持，是基本的底線，從未鬆動。

民眾黨在文末再次強調，該篇論點不當，對本黨形象影響甚鉅，本黨再次表達抗議。

網友們留言回應，「我是台灣人我驕傲臺灣民眾黨加油」、「中共出手了！表示民眾黨是可敬怕的對手」、「對於國內抹黑柯P或民眾黨的人事，也應如此加以反制，可告的就應當提告，學學李敖或是果凍，怎可任人傷害甚至宰割？不適當反應，反而會三人成虎被人刻意操作成事實一樣。」

(中時電子報)