等了24年！台灣自1997年爆發口蹄疫後，總算在今日確定回到口蹄疫非疫區，而總統蔡英文也在臉書公布這項好消息，「台灣豬肉再次回到世界舞台」。
蔡英文今晚在臉書表示，等了整整24年的好消息，她一定要立刻告訴大家！就在剛剛，陳吉仲主委打電話向她報告，世界動物衛生組織已經通過，台灣正式從口蹄疫疫區除名！
她說，從現在開始，台灣的豬肉，終於可以再次外銷，再次回到世界舞台了！漫長的努力終於有了回報，「謝謝過程中參與的每個人。接下來，我們會再接再厲，推動豬肉出口的談判，為台灣的豬豬產業，打開更多、更大的市場！」
蔡英文臉書全文：
等了整整24年的好消息，一定要立刻告訴大家！
就在剛剛，行政院農業委員會 陳吉仲主委打電話向我報告，世界動物衛生組織已經通過，台灣正式從口蹄疫疫區除名！
從現在開始，台灣的豬肉，終於可以再次外銷，再次回到世界舞台了！
漫長的努力終於有了回報，謝謝過程中參與的每個人。接下來，我們會再接再厲，推動豬肉出口的談判，為台灣的豬豬產業，打開更多、更大的市場！
(中時電子報)
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