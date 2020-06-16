5月全球股市多頭反撲，帶動國內投信基金規模重返4兆元大關，來到4兆306億元，創史上單月第二高紀錄。投信法人表示，隨著短線強彈，將誘發市場獲利了結賣壓，不過，全球零負利率環境延續，資金氾濫下，勢將流向風險性資產，投資人不妨留意本波回檔修正的機會，伺機分批進場。

根據投信投顧公會資料統計，截至5月底為止，投信整體基金規模為4兆306億元，較4月增加1,032億元，增幅2.63％。規模不僅重回4兆元以上，更創下史上單月第二高紀錄，僅次於今年1月的4兆776億元。

若按類型區分，5月增長最多的是跨國一般債券型基金、跨國股票型基金、跨國高收益債券基金，各增加257、173、157億元，至於規模減少較多的基金，以國內指數股票型基金，月減僅17億元。

第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示，5月基金規模快速回升，主要來自兩大因素：一是疫苗開發、各國解封、經濟重啟等利多消息，重振投資人信心，資本市場再度迎來資金活水。二是各國央行救市措施，撫平恐慌情緒，股市多頭反撲、債市秩序回穩，帶動基金淨值向上。

展望後市，由於歐美疫情尚未結束，而且未來不排除有二次爆發的可能性，加上股市累計漲幅已高，大幅領先經濟復甦的步調，提供投資人逢高獲利了結的藉口，也造成近日全球股市大跌，短期震盪風險拉高。

不過，在疫情的衝擊下，市場原本就不預期經濟會呈現V型復甦，而且股市強勢大漲，明顯超越經濟表現，修正壓力自然提高。在未有進一步明確且重大利空訊息下，以「平常心」看待本波回檔即可。

葉菀婷強調，各國央行積極救市下，將利率打到「零負利率」水準，美國聯準會(Fed)公開聲明甚至指出，近零利率將維持到2022年底，追逐收益的資金，將被引導到風險性資產，帶來新一輪的資金行情。因此，建議投資人留意本波修正的機會，伺機分批布局。

(工商 )