美國聯準會(Fed)於6月9日至10日舉行利率會議，表達2022年前無升息以及維持無限QE構債計畫。施羅德投資集團認為，展望2021年，預期美國聯準會將小幅收緊利率，隨著強勁的成長開始恢復，可能將利率提高至0.5～0.75％。但長期的低利環境，再加上新冠疫情對經濟環境構成衝擊、股息大減，債券市場成為投資人偏好的核心收益選擇。

根據施羅德投資集團的研究，遇到經濟前景未明或是衰退的狀態，企業股利有可能會大幅減少。施羅德投信環球收息債產品經理林良軍表示，債券市場充滿吸引力，投資上建議採「三低」策略的複合債基金，掌握低利環境下的收益機會。

美國聯準會6月9日至10日舉行利率決策會議，一如外界所預測的，維持利率在0.0～0.25％的區間不變，致力於維持寬鬆貨幣政策，且無限QE購債計劃不變，甚至至2022年前都不會有升息計畫。施羅德投資預期，在美國聯準會保持利率低檔和持續資產收購下，債市多頭氣氛將可望持續。

展望2021年，則認為美國聯準會將小幅收緊利率，隨著強勁的成長開始恢復，可能將利率提高至0.5～0.75％。基本上，因為殖利率處於歷史低檔，政府債的價值面仍然非常昂貴，新冠病毒觸發全球經濟衰退，情況也可能持續惡化，並使貨幣政策保持在超寬鬆水準。因此，我們對美國政府公債持中立看法，因為相對其他成熟國家，仍然提供較高的收益。

可以留意的是，經濟數據出現改善，也讓5月風險性債券資產大漲。重啟經濟的樂觀預期加上數據觸底反彈，激勵金融市場出現強勁上漲，顯示投資人已不再著眼於先前困境，而是展望下半年的復甦。由於5月金融市場處於risk-on(投資人願意承擔風險)，因此風險性資產，如之前跌深的高收益債和新興市場債出現漂亮的漲勢，而代表安全的美國政府公債甚至轉為下跌。雖說6月11日的美國股市重挫，讓恐慌性情緒再度上揚，不過也因此凸顯債券市場的價值。

特別是，目前企業債券的價值面仍處於到物美價廉具有絕對吸引力的水準。收益率更達到近幾年未見的高檔水平，相對於其他資產類別，可說是更具有投資吸引力。此外，央行龐大的購債計劃，也再次壓低政府債的收益率越來越低，再加上全球主要國家都在大減股票的股息支出。這種情況下，企業債券的收益率看就更吸引人注目。

在股息減少，又超低利率環境下，對追求收益的投資人，建議採順應市場環境的「三低」策略，布高品質複合債基金來掌握息收。

林良軍解釋，所謂的「三低」即以不盲目跟隨群眾，採取低循環產業、低次順位債、低證券化資產的三低配置。而對應這「三低」即是我們認為當前的投資機會在健康照護、主順位優先金融債、電信、公用事業等領域。另外複合債的特性，仍會布局被錯殺的高收益債，即使那些市場違約預期升高，但事實上仍具高品質的債券，目前價格充滿吸引力。

以施羅德(環)環球收息債券基金為例，新冠病毒疫情重挫全球股債市，基金今年來最大跌幅已接近2008年金融危機期間，在疫情影響下債市的長期投資價值已經浮現。而全球公債收益率持續低檔，該基金則偏好收益率更具吸引力的高品質企業債；此外，投資組合更納入醫療保健製藥、非循環消費、通訊娛樂等在衰退陰霾下仍表現強勁的高防禦性產業，替長期投資人打造核心收息配置。

(工商 )