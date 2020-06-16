北韓16日下午炸毀開城工業區內的南北聯合辦事處，距離僅39公里的首爾也感受到這股肅殺氣氛，外界擔憂北韓下一步可能「動武」！不過相信讀者都記得，北韓勞動黨第一副部長、金正恩胞妹金與正，曾連日批判對脫北者透過傳單與各種管道，宣傳反北韓的思維相當不滿，揚言報復，就在16日，金與正大動作證實自己的「說到做到」，也讓外界揣測，金與正的「權力到來」！

北韓炸毀韓聯辦，助長朝鮮半島緊張局勢。（圖／Arriange News）

當時金與正曾發表示，「繼廢棄金剛山觀光特區後，到底是要拆除毫無用處、廢棄中的開城工業區？還是要拆除終日吵鬧的北南事務所？還是接著撕毀可有可無的北南軍事協議？總之，青瓦台得徹底覺悟」。

金正恩去年10、11月更在金剛山兩度放話，要拆除南韓企業在金剛山觀光特區的建築與設施，北韓軍方總參謀16日更嗆聲要在2018年兩韓協議的軍事緩衝區，重新佈署兵力，雖未明確指出地點，但南韓的專家推測，應該是開城、金剛山。

造價300億韓元的韓聯辦，遭北韓炸為灰燼。（圖／Arriange News）

開城在工業區成立以前，一直是北韓集結大量兵力、武器裝備來南侵的橋頭堡；而金剛山旁的長箭港，過去曾是佈署海軍潛艦的基地。根據北韓研究大學梁茂進教授表示，「不排除北韓日後，可能會在黃海北方界線或軍事分界線上空展開軍事演習、發射飛彈或火箭砲」，若北韓真完成軍事緩衝區的駐軍，《919南北軍事協議》將可能化為廢紙。

金與正攀爬上位只差一步？（圖／Arriange News）

外界也分析，金與正以「空投傳單」一事為藉口，實則有其意圖，趁機向南韓施壓。過去雖然「川金已三次會」，但美國並未鬆綁對平壤的制裁，讓金正恩相當不滿，美方原則上仍希望北韓可以「去核化」才會解除制裁。

金正恩在4月份曾消失20天，當時「健康狀況」一直被討論，隨後5月初，北韓官媒公開金正恩出席活動照，但仍未消除外界的揣測，如今金與正突然態度轉為強硬，且北韓多次將金與正稱為「黨中央」，明顯看出她的地位提升，疑為鋪陳接班一事，如今只差金正恩宣布真正結果。

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(中時電子報)