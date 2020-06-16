小六女童不斷喊肚子痛，意外揭發驚人性侵案件，這名12歲女童，多日以來向家人反映肚子痛，到醫院檢查發現下體嚴重撕裂傷，家人追問下女童才透露，自己長期被7名親戚性侵，其中甚至有2人未成年，分別只有10歲、12歲，而女童遭這7人性侵長達2年。

來自泰國、就讀國小六年級的女童，因為肚痛就醫後，醫生發現不僅下體嚴重撕裂傷，還有子宮內膜炎，原來女童長期被住在同街區的7名親戚性侵，其中5人是成年人，年齡從21歲到51歲都有，而另外2人年僅10歲、12歲。

根據外媒報導，51歲嫌犯坦承多次在家中性侵女童，21歲嫌犯從2018年開始，每週固定性侵女童1次，另一名32歲嫌犯，則多次在女童家中浴室侵犯洩慾；2名未成年嫌犯也曾多次猥褻女童，導致女童身心靈嚴重受創。

警方接獲家人報案後，已經逮捕這5名嫌犯，但另位2名嫌犯因為未成年，無法發出逮捕令，只能傳訊要求嫌犯到警察局配合調查。

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(中時電子報)