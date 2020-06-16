便利商店跨界聯名又一發！瞄準國人喜愛的手搖飲商機，全家今（16）宣布攜手知名手搖飲料「珍煮丹」，獨家推出9款奶茶系聯名商品，有黑糖珍奶酷繽沙、珍煮丹泰式奶茶雪糕、泰泰奶茶戚風、珍煮丹黑糖鮮奶布丁、珍煮丹黑糖奶茶、珍煮丹黑糖法國酥、珍煮丹黑糖奶茶夾心餅、黑糖奶茶QQ球、珍煮丹黑糖爆米花，從冰品、飲料、甜點到零食都有，6/17起只在全家獨家上市，預料將吸引一波嚐鮮客群。

事實上，全家跟珍煮丹早在去年底就合作推過湯圓跟冰品，今年1月珍煮丹更以店中店的形式進駐「全家台鐵北店」，今年5月再於「全家林慶店」開出第二間店中店，獨家推出芒果、草莓、咖啡、紅茶與黑糖等五款即食珍珠飲品，據全家統計，該店開幕前兩周，成功帶動單店杯裝飲品銷量成長2～3成。

鑑此商機，全家今夏與珍煮丹擴大合作，以該品牌高人氣的「黑糖珍珠鮮奶」風味及招牌飲品「泰泰奶茶」作為商品開發，共推出9款商品，希望帶給消費者「不只喝、還可以吃」珍奶的獨特體驗。據全家介紹，此次新品「泰泰奶茶戚風」就是在蛋糕體加入奶茶粉，再搭配濃郁的泰奶醬，是市面上少見的泰式奶茶甜點，6/17-6/30購買指定商品加飲料，可享超值配49元優惠，

另外，餅乾商品則有「珍煮丹黑糖法國酥」、「珍煮丹黑糖奶茶夾心餅」，前者以黑糖奶茶內餡搭配酥脆餅乾，後者則是以奶茶風味外皮搭配黑糖內餡；零嘴方面有「黑糖奶茶QQ球」，是以奶茶口味巧克力外皮，搭配QQ軟糖的黑糖內餡，還有「珍煮丹黑糖爆米花」，零食6/17-6/30任選第二件都可享有6折優惠。

冰品方面，此次推出的「黑糖珍奶酷繽沙」是使用珍煮丹黑糖熬製而成的黑糖醬，加入錫蘭紅茶作基底與牛奶冰沙融合，再放入Q彈黑糖麻糬增添口感，6/17～6/19「全家」會員APP快閃優惠2杯100元。還有「珍煮丹泰式奶茶雪糕」使用泰式奶茶粉、煉乳醬，呈現道地泰式口味。

此外，還有「珍煮丹黑糖奶茶」瓶裝飲料，以香濃黑糖搭配香醇牛奶，以及甜點「珍煮丹黑糖鮮奶布丁」，嚴選黑糖搭配鮮奶製成香醇綿密口感的布丁，該款將於7/1上市，7/1-7/28可享第二件6折。

(工商 )