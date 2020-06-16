陸美不斷角力，兩國在貿易、新冠肺炎疫情等方面矛盾不斷增加。瑞士洛桑管理學院（IMD）16日發表《2020年全球競爭力報告》指出，陸美的競爭力排名均下滑，分析指貿易戰導致其競爭力雙雙下跌。新加坡蟬聯榜首，連續2年成為全球最具競爭力經濟體，台灣排名第11，較去年上升5名，創2016年以來最佳成績。

報告根據經濟表現、政府效能、企業效能及基礎建設4項指標，為全球63個國家及地區排名。美國由去年的第3位下跌至第10位，至於中國則比去年排名跌6位，排第20。報告指出，中美持續的緊張局勢，加上中美貿易戰因素，增加了兩國營商環境的不確定性。

IMD報告指出，貿易戰已破壞中美的經濟，扭轉兩國積極成長的軌跡。

IMD指美國今年的政治穩定程度、社會凝聚力、經濟及性別平等方面均有不足，使美國排名受壓。IMD又認為中國今年減少國際貿易、就業及勞動力市場等方面的措施，排名因此下跌。

新加坡連續2年高居榜首，IMD指新加坡擁有穩健的經濟表現、貿易關係和高就業率，教育系統先進也是其維持高排名的原因之一。至於香港則因為社會不穩定因素及新冠疫情下的經濟衰退，排名由去年的第3名下跌至第5名。

(中時 )