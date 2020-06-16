蔡英文總統今與行政院長蘇貞昌、經濟部長沈榮津前往九份老街視察，推廣防疫新生活運動，不過新北市長侯友宜沒有到場，對此蔡總統說，他們知道侯市長很忙，所以沒特別麻煩他。新北市議員葉元之表示，還好侯市長沒去，剛好逃過蘇揆的小考。

針對侯友宜同時間安排「新北、連江、台東互惠旅遊記者會」，無緣與蔡、蘇同台，蔡英文指出，侯市長市政很忙，所以沒特別麻煩侯市長一起出席，並對侯市長早上在電視上所說的歡迎表示感謝，也希望中央、地方可以努力一起讓經濟快速復原。

對於侯友宜沒有前往九份，葉元之今(16日)在臉書上直呼侯市長逃過一劫，並解釋，如果侯友宜也去九份，那蘇貞昌可能會考他九份有幾個停車位 。

網友們則留言回應，「元之加油」、「侯市長很忙就是用心是肯定的」、「改天問，行政院有幾間廁所？」、「你是蘇院長肚子裏的蛔蟲？他要問誰、問什麼問題你都知道」。

(中時電子報)