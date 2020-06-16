美國商務部周二公佈，5月份美國零售額成長創紀錄的17.7％。這是經濟學家預期的兩倍以上。冠狀病毒大流行減緩了消費者的消費活動，這是連續兩個月創紀錄的下滑之後的收益。這令美股大受激勵，道瓊指數大漲820.5點或3.18%，報26583.6點，標普500漲25.3點或0.83%，報3066.6點，那斯達克漲137.2點或1.43%，報9726.0點。

在三月和四月連續兩個月創紀錄的下降之後，美國經濟正面臨著冠狀病毒引發的大規模停工，從而急劇逆轉。大幅反彈表明美國經濟可能步入V復甦。

萬神殿宏觀經濟學的首席經濟學家伊恩·謝潑德森在周二的報告中寫道：「現在很容易想像經濟全面重新開放，零售業的所有組成部分將在7月之前回到新冠肺炎之前的水平。」

五月份所有類別的銷售額均增長，其中服裝和服裝配件商店的增幅最大，達188％，其次是體育用品，業餘愛好，樂器和書店的銷售額增幅達88％。

機動車的銷量猛增了44.1％，而受冠狀病毒大流行封鎖所打擊的餐館的銷量猛增了29.1％，而前一個月的銷量下滑了近40％。

家具和家具的銷售額增長了89.7％，而電子和電器商店的銷售額增長了50.5％。儘管有所反彈，但總支出仍比冠狀病毒感染前的水平低了6.1％。

(中時電子報)