楊冪爸爸曬女兒美照。(圖／翻攝自微博)

大陸女星楊冪一直穩坐流量女王寶座，擁有甜美外型和完美身材的她，人氣居高不下，而她的機場時尚和私服，每每都成為鎂光燈焦點，近日她穿上短版背心，中空露出纖細螞蟻腰，引起熱議，不過似乎有網友認為她雖然身材很是很搶眼，但顏值看起來下滑了，對此，楊冪爸爸連發2則微博，曝女兒美照大讚「我還是認為我閨女挺好看的」。

楊冪雖然戴著口罩，遮住大半張臉，但還是被網友稱她雙眼凹陷，黑眼圈明顯看起來憔悴，認為她顏值下滑不少，向來疼女兒的楊冪爸爸，也在微博發文說出真心話，「我還是認為我閨女挺好看的，誇她漂亮也行，看給她美的，沒誇過她，怕她美出鼻涕泡來，打住吧，影響形象。」 ​​​​

楊冪爸爸發微博讚女兒好看。(圖／翻攝自微博)

楊冪爸爸也附上多張女兒美照，力證他所言不假，隔沒幾分鐘，又再發文曝楊冪穿迷彩外套搭蕾絲裙的性感酷照，直呼「特別喜歡這組照片，特能體現北京大妞兒的那個勁，愛誰誰，看看那個小眼神，快回家吃燒茄子，哈哈哈​​​​」，讓網友看了也都戀愛了，頻喊岳父好「你閨女是真的超好看」。

(中時電子報)