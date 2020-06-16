「世界動物衛生組織」（OIE）今天認定台灣本島、澎湖及馬祖為「不施打疫苗口蹄疫非疫區」。我國自從民國86 年發生口蹄疫疫情之後，23年來政府與民間共同努力，不斷精進動物防疫工作，成果終於獲得國際採認，外交部表示肯定及歡迎。

因為受到全球「新冠肺炎」（COVID-19）疫情影響，OIE原訂今年5月在法國巴黎召開的第88 屆年會被迫延期至明年舉行；原訂今年年會中將表決採認包含我國「不施打疫苗口蹄疫非疫區」認定等重要議案，則改以通訊投票方式進行。外交部配合主管機關行政院農業委員會持續關注我案進展，並透過我駐法國代表處與OIE保持密切聯繫溝通，確保我案順利獲得通過。

外交部指出，我國獲得OIE「不施打疫苗口蹄疫非疫區」認定，是我國動物防疫工作的重要成果與里程碑，我國也可望藉此拓展肉品外銷的國際市場。

外交部欣見我國第一線動物防檢疫人員及產、官、學、研等全體國人多年來的付出與貢獻獲得國際認同與肯定，未來也將配合主管機關農委會，繼續深化與OIE及其會員國的互動、交流及合作，以確保我國動物衛生、食品安全及經貿利益。

OIE成立於1924年，總部設在法國巴黎，目前共有182個會員國，我國於1954年加入成為會員。該組織旨在促進國際間動物衛生合作，維護國際動物及畜產品的貿易安全，並負責制訂全球動物衛生及防檢疫標準。

(中時 )