世界動物衛生組織（OIE）大會今晚正式通知農委會，認可台灣為「不施打疫苗口蹄疫非疫區」，這也代表，台灣從世界口蹄疫疫區名單上除名！農委會主委陳吉仲立刻分享這好消息，宣布「從此刻起，台灣正式成為口蹄疫非疫區，我國的養豬產業再升級！在守住非洲豬瘟的同時，我們的動物防疫又再次在國際上抬頭挺胸、揚眉吐氣！」

陳吉仲也在臉書上，感謝蔡英文總統、歷任行政院院長林全、賴清德及蘇貞昌在經費、人力及要求跨部會的全力支持；農委會歷任主委曹啟鴻、林聰賢一棒接一棒的努力和傳承；副主委黃金城協助督導防檢局、畜牧處、家衛所和畜試所同仁的投入；各地方防疫機關的協力；學術界的幫忙；還有更重要的是全國豬農的配合，「今天我們才可以自信滿滿地說，我們徹底打敗口蹄疫了」。

他也特別感謝已故的首席獸醫官、防檢局前副局長施泰華。他說，施泰華的一生，都是在對抗各種動物疫病，保護台灣的人民和產業，直到最後一刻，都堅守在崗位上。

陳吉仲表示，1997年台灣口蹄疫爆發，當時台灣有2萬5千多戶養豬戶，養豬數1千多萬，如今只剩下7,200戶，養豬數5百多萬；造成養豬產業上中下游的影響及無法出口，每年損失約1,700億元，因此4年前蔡英文總統的新農業政策，就把口蹄疫疫區除名列為最重大的政策之一，「去年7月1日，口蹄疫拔針正式成功，我們用最快的速度向OIE申請從疫區除名，終於在今天獲得大會通過」。

他強調，達成口蹄疫非疫區說來簡單，但背後實際上是無數人共同努力的心血和歲月，而且為了讓台灣成為非疫區，必須讓口蹄疫病毒從國土上完全消失，因此做了許許多多的工作，包括環境監測、確認環境中已經沒有病毒存在的哨兵豬試驗、確認擁有抗體的動物不具有傳染性的動物同居試驗、中和抗體血清監測、疫苗儲備、抗原銀行、加強邊境檢疫、查緝走私、強化牧場生物安全等等，夜以繼日的堅持，才有今時今刻的成功。

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