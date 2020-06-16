范冰冰發文幫弟弟慶生。（圖／翻攝自微博）

大陸女星范冰冰和弟弟范丞丞雖然相差19歲，但姐弟倆感情深厚，今（16日）范丞丞迎來20歲生日，范冰冰開心幫弟慶生，更被發現寵弟小細節，而無緣姐夫李晨也不忘獻上祝福。

范冰冰在中午12點17分於微博發文：「丞哥，二十歲，新的開始，新的征程！放鬆心情，請每一天都要開心快樂！自己家裡的小伙子怎麼都要寵著，生日禮物已備好…，請去小美阿姨處領取！」

李晨也向無緣小舅子獻上祝福。（圖／翻攝自微博）

而其實范冰冰PO文的時間點有玄機，特意選在范丞丞新單曲發佈後，同時還附上新歌宣傳海報，替弟弟打足廣告，讓范丞丞見了嘴甜回覆「喜歡我妹送的禮物，愛你」，卻遭到姐姐吐槽「直男回復，我知道你腦子裡現在想的是明年的禮物選什麼吧」，一來一往有趣互動逗樂大家。

特別的是，范冰冰前男友李晨也轉發范丞丞的貼文，祝福他20歲生日快樂，范丞丞就回應「謝謝晨哥」文末還有一個齜牙笑符號，看得出與無緣姐夫的關係還是很不錯。

(中時電子報)