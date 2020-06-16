夏天也是痛風旺季，和很多人認為冷天才危險的認知正好相反。痛風是血液裡的尿酸過多，沉澱在關節、軟骨或肌腱等處形成結晶，造成劇痛的病症。

熟男痛風比率高：

● 台灣的痛風患者估計有50萬人，總體盛行率約為2.2％。

● 30歲以上男性盛行率高達3.3％，遠超過日、美、歐先進國家。

● 男性患病機率約是女性的6倍。

（資料來源：國家衛生研究院、健保資料庫）

為什麼夏天也是痛風高峰期？

身體代謝這些飲品會產生乳酸，排擠腎臟排泄尿酸的能力。（圖片來源：pixabay）

原因 1：熱天會大量流汗失水，導致尿酸濃度飆高。

原因 2：冷氣對著手腳吹，可能使關節易形成尿酸結晶，紅腫痛發作。

原因 3：喝含糖飲料和冰啤酒消暑。台灣人離不開手搖杯、汽水，一年還喝掉超過5.5 億公升啤酒，但身體代謝這些飲品會產生乳酸，排擠腎臟排泄尿酸的能力。

啤酒是酒類中對痛風患者最危險的，因它除了產生乳酸外，還會利尿，使身體更缺水。

痛風患者吃東西有技巧：

醣類：所有的五穀根莖類都可以吃，沒有禁忌。

蔬菜水果：除了乾香菇和紫菜要減少以外，其他都可吃；水果則無禁忌。

豆類：豆類和豆製品適量食用不會影響病況。

蛋白質類：紅肉、內臟、海鮮不宜吃，但海參、海蜇皮除外。乳製品可吃，完全不碰乳製品，反而可能使尿酸上升。

(中時電子報)