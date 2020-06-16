高齡化是21世紀的全球問題，將對人類的生活方式產生重大衝擊，尤其在低利率將成新常態下，人口老化恐成經濟大黑洞。景順投信表示，面對千變萬化的投資市場以及低利率的雙重夾擊，建議透過具「高評級」特色的投資等級企業債券來抵禦低利與風險。

不僅國際局勢不斷變化，理財需求也會跟著年紀改變，景順投信指出，隨著戰後嬰兒潮世代一個個的退休，低利環境與老化人口之間的關係也逐漸被連結起來，在多數退休人士依賴儲蓄或利息支撐退休生活下，一旦市場長期維持低利率，退休生活勢必受到一定的衝擊。

根據統計，國內65歲人口比例有逐年上升的趨勢，年齡越大，投資選擇往往越趨保守，厭惡風險的程度也會提高，這樣的趨勢，反映在最近幾年投資等級債券以及高收益債券基金規模增減上，可以發現從金融海嘯之後至今年4月底，投資等級債券基金規模有急起直追的現象，主要是掌握全球財富的戰後嬰兒潮世代的老化，成為推動高評級企業債基金規模的一個主要動力來源。

此外，全球戰後嬰兒潮除了步入退休，更有財富傳承的需求，投資等級企業債能為投資人提供信用品質較高的保證，跟主要成熟國家公債相比的債息也比較吸引人，因此未來對於投資等級公司債的需求只會有增加的趨勢，而這樣的特色吸引了資金的流入並帶來投資等級債券技術面的支撐，是人口老化及低利環境趨勢下的投資首選。

景順環球高評級企業債券基金一手掌握全球優質的投資級企業債券，聚焦於優質發債企業。

景順環球高評級企業債券基金經理人Lyndon Man表示，由於全球人口老化、債務問題及長期需求停滯等因素，總體環境要看到V型復甦的可能性低，因此基金投資組合將傾向能提供利差的高品質資產。

(工商 )