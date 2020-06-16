詭譎多變的疫情再次干擾了全球金融市場。上週美國與大陸在新冠疫情確診人數上的上升，使得過去兩個月稍緩的市場情緒再度受到干擾，不但讓亞洲股市在上週最後一個交易日紛紛收黑，也讓好不容易見到外資淨流入的東協股市再次遭受外資賣超，就連大陸與印度股市的外資買超力道在上週也同步轉弱，使得台股反而成了亞股中的吸金王。

根據統計，上週外資對台股買超金額達12.29億美元，金額雖居亞股之冠，但跟前一週的14.7億美元相比已稍稍轉弱；另外，大陸A股雖然連續獲得外資第十二週的資金淨流入，但買超金額也縮小到6.95億美元，而印度股市更從前一週的淨流入25億美元大幅收斂到淨流入2.66億美元，至於韓國股市則是淨流出1.53億美元，顯示外資對亞洲幾個主要經濟體的資金流入已明顯轉弱。

東協股市則是受到外資更明顯的衝擊。最主要的三大經濟體印尼、泰國與馬來西亞，外資在上週分別淨流出1.22億美元、0.71億美元與1.26億美元，越南與菲律賓雖然是外資淨流入，但是跟其他東協股市淨流出的金額相比卻是微不足道。

摩根投信環球市場策略師林雅慧表示，美國聯準會在上週的發言，不但明確表明全球經濟在未來兩年內都很難樂觀，更聲稱將把現有的利率水準延長到2021年底，並同時要督促國會提出更多具體的財政措施以挽救經濟，可見全球經濟受新冠疫情的衝擊遠比想像中大，這也讓市場中止了過去兩個月的反彈氣氛，開始出現明顯的獲利了結。

林雅慧指出，對於今年企業獲利不佳、甚至是全球經濟進入衰退這些事上，市場其實已有心理預期，因此當前市場已把焦點轉移到明年的企業獲利上；從這角度觀察，如果明年經濟展望依然不佳，的確會促使分析師修正原先對明年經濟積極復甦的展望，但這並不代表明年的經濟表現會比預期弱。畢竟從央行的角度來看，就算經濟出現回升，在通膨出現結構性的上揚之前，央行也不會輕易的開啟升息循環，因為太早升息，反而有可能扼殺好不容易復甦的經濟嫩芽。

所以，政府的財政政策就是下一波要觀察的重點，從這角度看，美國與亞洲的能見度就相對偏高。摩根中國A股策略產品經理張致寧表示，大陸5月的工業生產者價格指數(PPI)較4月降幅擴大，顯示當地有一定的通縮壓力，但5月大陸信貸數據也明顯回升，包括社會融資規模優於預期且年增長12.5％，而新增信貸與維持近年高位的M2貨幣供應也出現增長，反映當前官方的政策對實體經濟的支持作用正持續增強。

張致寧表示，在過去這一波全球股市反彈的過程中，東協、亞股與新興股市自本波低點以來彈幅都超過三成，大陸股市的表現反而相對落後，在政策已出現積極作用的背景下，大陸A股反而具備補漲機會。 林雅慧指出，美國現在也正把焦點轉向到下一波的財政刺激方案上，雖然美國總統大選是市場公認今年最大的尾端風險，但只要貨幣與財政政策可以搭配得宜，美國經濟的復甦便還是可以樂觀預期；投資人還是透過分散投資與多元資產的方式，以穩健掌握全球股債資產的中長線機會。

(工商 )