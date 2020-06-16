美國初領失業救濟金人數自3月28日達到680萬人高峰後，連續10周下降，至6月6日僅剩150萬人，此外，美國4月非農就業人口大減2,000萬人之後，5月即轉負為正，新增250萬就業人口，反映美國逐步解封，就業機會增加；另一方面，美國聯準會(Fed)貨幣政策與財政政策雙管齊下，資產負債表2月至今，釋出2兆美元以上資金，財政政策也撒出2兆美元以上紓困金，且美國聯準會暗示將維持低利率至2022年，將有利於資金行情的延續，在經濟基本面改善、資金豐沛之下，可望激勵台股持續走強。

台新台灣中小基金經理人吳繼先指出，雖然台股中長線仍看好，但短線亦需留意漲高風險，主要有二大變數：一、加權指數於3月最低8,523點之後，在資金行情下大漲3,000點，但企業獲利下修，股價卻上漲，整體本益比已偏高，慎防回檔賣壓；二、川普目前民調落後拜登，在接近選舉之際，恐加大力道對大陸制裁，大陸是否反制，政治議題是後疫情時期額外的盤面風險。

在下半年業績下修，股價卻因資金行情上漲，個股與大盤的本益比呈現較高的情況，所以選股內容上，需著重布局能見度較長的產業個股，看好疫情受惠的NB、server、5G相關、先進半導體等類股有較長的能見度；另外，也建議布局股價位階低，具有落後補漲機會者，同時，即將進入除權息旺季，也建議搭配高殖利率績優股。

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