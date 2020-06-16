仁寶宣布與多家合作夥伴共同發展5G應用，在智慧農場、醫療、智慧工廠與工業巡檢、電競都已推出解決方案，其中又以智慧農場病蟲害預防與減少農藥使用，成果最為顯著。

仁寶2018年起開始布局5G的技術與應用，專攻智慧農業、智慧製造、健康醫療、雲端遊戲四大領域，自建的5G實驗室已於今年5月底啟用，除了驗證仁寶的5G終端產品外，也與合作夥伴共同發展5G RAN（無線接取網路）、MEC（多接取邊緣運算）與核心網路。

仁寶表示，在5G四大應用領域上，目前以智慧農業的成果最好，台灣每年農業產生的損失高達110 億元，以佔地一公頃的農地為例，平均得用14公斤農藥、為全球之冠，透過5G智慧農場的應用，可以預測害蟲出現時機並提前預防，仁寶去年便與宜蘭縣政府、壯圍鄉農會、天龍安全科技公司合作，選定壯圍鄉新南智慧科技農園示範場域，導入智慧科技，由仁寶提供5G傳輸的終端與基站，蒐集農園環境的溫濕度、雨量、日照、施肥及入侵蟲數的資料，透過遠端數據監控減少哈密瓜災害損失，特別是今年遇到2月寒流、豪大雨等影響，宜蘭哈密瓜原收成只有三成，但透過引入智慧農場，現在都能維持至七至八成。

在智慧工廠及工業巡檢方面，仁寶表示與亞達科技合作，由亞達提供演算法及精密設備檢修軟體，搭配仁寶的5G AR眼鏡與5G網路架構，可進行遠距維修及多人協作，可應用於航空業、半導體、醫療、能源等領域，可以即時解決設備維護及檢修問題。

醫療部分則結合仁寶子公司神寶醫資的醫療解決方案與多家醫院合作，仁寶表示，5G傳輸結合實時手術影像轉播系統、到院前心電圖系統等解決方案，未來再搭配MEC邊緣運算技術，在病患送上救護車的當下，就可直接以5G做遠距診斷、節省到院後診斷時間，或以5G傳送影響進行遠距手術。

電競娛樂方面，仁寶宣布與VR 新創公司VR Jump合作打造鬼屋冒險遊戲，在現場可直接體驗鬼屋冒險；同時也在實驗室展示雲端串流賽事轉播架構，搭配仁寶的多接取邊緣運算，提供第一人稱視角的遊戲轉播內容。

(工商 )