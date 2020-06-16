「疫戰下台商的新布局論壇」於16日召開，全球自行車大廠巨大集團執行長劉湧昌在會中表示，在大陸疫情爆發初期，大眾交通工具停擺，為解決移動問題，當時就有許多人送很多自行車到武漢。在大陸疫情放緩之際，共享單車市場正在復甦，估計2020年大陸將投放1,000萬台的共享單車。對此，劉湧昌表示，「對巨大而言絕對不是助力，但也沒有壓力了」。

劉湧昌在會後受訪時指出，在疫情放緩後，大陸自行車銷量是翻倍成長，現在是工廠趕工不及，零件供應商也來不及供應。劉湧昌坦言，由於大陸市場真的很大，一個市場可以視為好幾個市場，即使不做外銷，在當地都可以生存，因此對於變局很「淡定」。

劉湧昌表示，受到疫情影響，部分大陸民眾不敢搭大眾交通工具，對共享單車也有疑慮，有些人就選擇自己買一台自行車來代步。另外，在美國、法國、西班牙等各國政府不僅推出購車補助，同時也比以前打造更多自行車道，促使目前有很多價格在1,000美元以下的代步型自行車需求。劉湧昌樂觀看待自行車市場未來，稱政府的補助可能是一次性，但蓋自行車道意味著政府有決心鼓勵騎車。

劉湧昌表示，用過去的經驗判斷未來，此次疫情對自行車需求的反彈，比SARS時期的反彈更大，上一次是時間很短，這一次的時間拉很長，因為世界疫情幾乎是「輪流轉」。

(工商 )