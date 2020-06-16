高雄市長韓國瑜遭罷免後，有民眾發起罷免市議員黃捷、陳致中，連署行動也已展開。黃捷昨(15日)則是曝光自己心情，提到自己平靜看待此事。然而，杏仁哥今(16日)晚間則是在臉書貼出「三倍清捷袋」，並指出「鳳山人有需要好用的垃圾袋」。貼文曝光後，引起許多網友關注。

杏仁哥po照掀熱議。(取自杏仁哥臉書)

杏仁哥今晚在臉書寫下，鳳山人有需要好用的垃圾袋，可到鳳山中山西路331號拿喔，「有樣學樣，學的真像。」從他張貼的照片中可見，該款清潔袋上頭印著「罷」、「清倒垃圾 清捷溜溜」、「三倍清捷袋」等字樣。

而杏仁哥的貼文曝光後，許多網友紛紛在底下留言討論，有人說，「垃圾袋真的很好用」、「趕快來拿，好像不錯用喔」、「太有創意了」、「三倍清捷袋是要用5元購買創造3倍的價值15元，請杏仁哥稍微更正」。

然而，之前黃捷就指出，不會去批評罷捷或質疑其正當性，自己冷靜看待，罷免案沒那麼容易，且由於連署書不能有一個錯字，加上鳳山的「鳳」字沒有這麼好寫，當初罷韓連署時，有人光是寫鳳山的「鳳」字就寫十次以上。

(中時電子報)